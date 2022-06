Wichtige Infos auf Ukrainisch

Neu: Katya's Videoblog

Die ukrainische Journalistin Kateryna Potapenko erzählt seit Ende Mai in Beobachter-Videos über ihr Leben in der Schweiz. Die in Ukrainisch gehaltenen Beiträge richten sich an Geflüchtete, die Orientierung brauchen.