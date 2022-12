Hintergrund des Zwists in Hünenberg ist die Sanierung der Sinserstrasse. Die Kantonsstrasse wurde dieses Jahr neu geteert, der Zebrastreifen bei der Verzweigung Matten entfernt Fischingen TG Ein Dorf verliert seinen Fussgängerstreifen . An einer Stelle, wo der offizielle Schulweg durchgeht – auch der von Rahel Itens fünf- und sechsjährigen Kindern. «Ohne Zebrastreifen ist es selbst für Erwachsene schwierig, die Strasse zu überqueren. Viele Autos halten nicht, wenn wir am Strassenrand stehen.» Täglich fahren hier über 10'000 Autos durch. Es gilt Tempo 60.