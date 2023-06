Wer an mehreren Orten schnuppern Berufswahl Zum Wunschberuf dank Schnupperlehre war, fällt positiv auf: «Das zeigt mir, dass die Person unterschiedliche Dinge ausprobiert hat und nun weiss, was sie will.» Oft machen Kleinigkeiten den Unterschied aus – etwa wenn jemand nach dem Kennenlernen das Interesse an der Lehrstelle nochmals per Mail bestätigt. Oder wenn eine Bewerberin aufzeigen kann, dass sie einen besonderen Bezug zur Firma hat. So punktet bei Ricola zum Beispiel, wer naturverbunden ist.