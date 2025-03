Sarah hat eine neue Praktikumsstelle und verdient 2000 Franken im Monat. Sie freut sich auf den ersten Lohn und hat ihn in Gedanken auch schon mehrfach ausgegeben Jugendliche Endlich Geld – und jetzt? . Als das Geld dann auf dem Konto gutgeschrieben wird, staunt sie. Von den ursprünglich 2000 Franken sind nur CHF 1836.45 übrig.



Eigentlich wusste Sarah, dass es irgendwelche Abzüge gibt. Aber so viele? Und dass sie bereits mit 17 Jahren Geld in die Pensionskasse einzahlt, überrascht sie.



Beiträge an die Sozialversicherungen zahlen junge Menschen ab dem 1. Januar des Jahres, in dem sie 18 werden. Sarah wurde am 22. Februar 2024 volljährig, darum zahlt sie im ganzen Jahr ihre Lohnbeiträge. Im Folgenden die einzelnen Abzüge im Detail, wie hoch sie sind und was damit finanziert wird.