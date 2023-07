Die Busfahrt ist keine Freizeit

Im Fall der Schaffhauser Kinder hielt das Bundesgericht nun fest, dass der Schulweg zumutbar sei. Im Urteil werden die Situationen der Kinder einzeln betrachtet. Als besonders heikel wird der Schulweg der jüngsten Schülerin eingestuft: Mit sechseinhalb Jahren hat sie nur 30 Minuten Mittagszeit, was «sicherlich nicht ideal» sei. Zur Zeit der Klage besuchte sie den Kindergarten allerdings nur an einem, nach Übertritt in die erste Klasse an zwei Nachmittagen. Unter diesen Umständen sei die kurze Pause «gerade noch zumutbar». Auch bei den anderen Kindern beruft sich das Gericht auf einzelne freie Nachmittage.