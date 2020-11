In Zürich fordern die Contact Tracer die Infizierten auf, ihre Kontaktpersonen per E-Mail anzugeben. «Das macht halt jede Person anders, was für uns enormen Mehraufwand bedeutet», sagt Lars Huber. In Bern beispielsweise erhalten infizierte Personen einen Link für ein Onlineformular, in das engeren Kontakte in einer Liste eingetragen werden können und die Tracer so an ihre Daten gelangen.