2018 versucht es Hüppi ein drittes, 2020 ein viertes Mal. Langsam geht ihm das Geld aus, also hängt er den Briefen seine Steuererklärung an. Wann er was ans Gericht geschickt hat, notiert er in einer Excel-Tabelle: Jahr, Ereignisse, Briefe. Unter «Sonstiges» steht: «Meine Ungeduld wächst», vier Jahre hintereinander. Doch irgendwann hat auch der geduldigste Hüppi genug. «Meine Geduld ist am Ende», notiert er 2022.