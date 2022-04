... aber es könnte noch Jahre dauern

Dieses Prozedere kann eine vollständige Veröffentlichung womöglich noch jahrelang verzögern. Wenn es nicht zu einer Einigung darüber kommt, was als Geschäftsgeheimnis gilt, haben die Pharmafirmen sogar die Möglichkeit, eine gerichtliche Beurteilung anzustreben.



Allerdings wurde während den Verhandlungen klar: Die Pharmafirmen waren sich von Anfang an bewusst, dass die Lieferverträge früher oder später publik werden. Denn die Verträge enthalten eine Klausel, wonach sie dem Öffentlichkeitsgesetz des Bundes unterstehen. Das bestätigte eine Juristin des BAG an der Schlichtungsverhandlung.