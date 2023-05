Das Problem: Viele Websites sind nicht entsprechend programmiert, so dass wichtige Informationen für den Screenreader fehlen oder die Navigation umständlich bis unmöglich ist. Als Berater für Barrierefreiheit bei der Stiftung «Zugang für alle» weiss Sherif das nur zu gut. «Viele Websites sind für mich im Wesentlichen unbrauchbar», sagt er. «Und die Verbesserungen geschehen nur langsam. Das schliesst mich von vielen Digitalangeboten aus.» Während Barrierefreiheit am Bahnhof, in öffentlichen Gebäuden oder in neuen Zügen immer wieder thematisiert wird, sieht die Lage also im digitalen Raum ernüchternd aus. Das gilt auch für viele Websites der dreizehn grössten Banken der Schweiz, wie Andreas Dietrich von der Hochschule Luzern herausfand.