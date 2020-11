Es fällt aber auf, dass «WDChur» auf Telegram und auf Youtube-Kanälen vermehrt Inhalte der coronaskeptischen Bewegung «Querdenken» und der Verschwörungsbewegung «QAnon» teilt. Zweite wird immer wieder mit Donald Trump in Verbindung gebracht und sieht in ihm einen Befreier. Der Amerikaner selbst unterstellte wenige Tage vor den Präsidentschaftswahlen den Ärzten in den USA, sie würden sich am Tod von Corona-Patienten bereichern – ähnlich wie die Behauptungen im Whatsapp-Video.