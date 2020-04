Laut dem BAG können die Kantone selbst entscheiden, ob Abstriche von Patienten in einem Spital oder von Hausärztinnen und Hausärzten in der Praxis vorgenommen werden sollen. Nach dem Kanton Baselland haben auch viele andere Kantone Teststrassen eingerichtet, bei denen die Personen in ihren Autos vorfahren und sich testen lassen können. Dafür müssen sie aber im Vorfeld von ihrem Hausarzt angemeldet worden sein. Wer unangemeldet vorfährt, wird ohne Test nach Hause geschickt.