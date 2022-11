Bereits nach zehn Minuten drehten sich mehr als 80 Prozent der Videos um Einsamkeit, Depressionen, Liebeskummer und Suizidgedanken. Nach einer halben Stunde lag der Anteil bei mehr als 90 Prozent. Die Journalisten befanden sich in einem sogenannten «Rabbit Hole». Der Begriff steht metaphorisch dafür, dass man sich so tief in einem Thema verliert, dass man nicht mehr herausfindet – wie in einem Kaninchenbau.