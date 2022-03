Wenn Bertolt Brecht bloss geahnt hätte, was er sich da wünschte: «Der Rundfunk wäre der denkbar grossartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens», schrieb der deutsche Dramatiker Anfang der 1930er-Jahre in seiner Radiotheorie, «[…] wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn auch in Beziehung zu setzen.» Ein knappes Jahrhundert später ist Brechts Wunsch Realität – dank sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, Tiktok oder Instagram.