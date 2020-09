Die Masche sei weitverbreitet, sagt die Polizei. Betrüger versenden Virusmeldungen und versuchen Geld zu erpressen. Oder sie geben sich als Support-Mitarbeiter aus – oft sind sie angeblich von Microsoft Betrugsmasche Microsoft ruft Sie nicht an . Ihr Ziel ist, dass die Betroffenen ihre Kreditkartendaten herausgeben oder eine Schadens-Software herunterladen. Damit können die Betrüger dann tatsächlich aufs System zugreifen. Denn in den meisten Fällen handle es sich bei der Virusmeldung um eine plumpe Drohung, so die Polizei.