Das Passwort von Facebook-Chef Mark Zuckerberg war «dadada» – bis Hacker es 2016 publik machten. Viele sind ähnlich nachlässig unterwegs in Sachen digitaler Sicherheit Datenschutz im Internet So schützen Sie Ihre Daten vor Google & Co. . Doch Sorglosigkeit, fehlendes Wissen und die falsche Hoffnung, man werde schon nicht zur Zielscheibe, bilden eine gefährliche Mischung.