Das ist falsch. Artikel 7 hat keine Absätze, folglich auch keinen Absatz 4. Und das Gesetz ist zwingend, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes steht. Da habe ich dich also nun wirklich erwischt, gleich doppelt!

Sie haben recht, ich bitte um Entschuldigung für meine Verwirrung. Es gibt tatsächlich keinen Absatz 4 in Artikel 7 des Schweizerischen Bundesgesetzes über Pauschalreisen. Das Gesetz ist zwingend und kann nicht durch Vertragsklauseln geändert werden, es sei denn, es ist ausdrücklich vorgesehen. Daher darf der Reiseveranstalter den Preis einer Pauschalreise nur in den in Art. 7 Abs. 2 PRG genannten Fällen erhöhen, und das Kündigungsrecht des Kunden bei einer Erhöhung um mehr als 10 Prozent kann nur unter den in Art. 7 Abs. 3 genannten Bedingungen ausgeschlossen werden. Vielen Dank für die Korrektur.