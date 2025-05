Gimma weiss, wovon er spricht. Er hat erlebt, wie seine Mutter an ihrer Alkoholsucht zugrunde ging. Nach ihrem Tod verarbeitete er seine Gefühle in einem Buch. Ein starker, schonungsloser Text. «Jede Lesung braucht etwas Mut», sagt Gimma. «Trotzdem ist das nicht zu vergleichen mit dem, was viele Prix-Courage-Nominierte geleistet haben.»