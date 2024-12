Was haben Sie erreicht?

Ich bin natürlich bescheiden. Long Covid und Myalgische Enzephalomyelitis sind komplexe Erkrankungen, die Lücken aufgedeckt haben in unseren Systemen. Ich kann nicht erwarten, dass sich von heute auf morgen alles in Versorgung, Forschung und Sozialversicherung von Grund auf verbessert. Aber Probleme anzuerkennen, Lücken zu identifizieren und Lösungen zu skizzieren, sind wichtige erste Schritte.