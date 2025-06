«Die Kinder waren vielleicht drei und fünf Jahre alt. Doch sie fühlten sich so leicht an, als hätte ich nur zwei Jacken zu tragen», sagt Cacaj. Vielleicht sei es das Adrenalin gewesen, das ihm die Rettung erleichterte und so viel möglich machte. Die Kleinen waren erstaunlich ruhig, klammerten sich an ihren Retter. Erst oben, wieder in Sicherheit, begannen sie zu weinen.