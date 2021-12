Gans und Weihnachtsbraten, Schokolebkuchen und Stollen gehören für viele zu Weihnachten Diabetes Diabetiker zu Gast - was tun? wie das Amen zur Kirche. Genuss ist Trumpf, Kalorien sind Nebensache. Doch gegen Neujahr zeigt sich das ganze Unheil: Die Köstlichkeiten der vergangenen Tage haben ihre Spuren hinterlassen. Wie in den Jahren zuvor peilt die Waage einen neuen Rekord an. Was tun?