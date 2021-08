Stress Stress und Körpersymptome Körper im Alarmzustand , Hormone, Störungen im Stoffwechsel, Umwelteinflüsse, Allergien oder eine Kombination aus diesen Faktoren können den Effekt noch verstärken oder zusätzliches Histamin beisteuern. «Es ist also keine reine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Aber zusammen mit dem Histamin aus der Nahrung ist dann am Ende einfach zu viel da, woher auch immer», so Lamprecht.