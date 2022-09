Ob ein wildes Tier unser Leben gefährdet oder eine Überforderung am Arbeitsplatz Überfordert mit dem System Alle am Limit uns bedroht – die Reaktion des Körpers darauf ist dieselbe: Er stellt im Bruchteil einer Sekunde Energie bereit, um sich optimal vorzubereiten auf Kampf oder Flucht («fight or flight»). Dies läuft ohne bewusste Steuerung ab. Unser Körper greift auf einen tief in uns verankerten evolutionären Mechanismus zurück, der reflexartig abläuft.