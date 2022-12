Multitalent Tomate

Tomaten enthalten sehr viel des roten Farbstoffs Lykopin. Er wirkt antioxidativ und somit gegen schädliche Entzündungsprozesse in den Arterien. Zudem hebt er das gute Cholesterin HDL an und wirkt der Arterienverstopfung entgegen. Das zeigt eine aktuelle Studie.

Empfehlung:

Hohe Lykopin-Konzentrationen hat es nicht nur in frischen Tomaten, sondern vor allem in Konserven und Tomatenmark aus der Tube. Erhitzen und etwas Olivenöl dazugeben: So wird das Lykopin für den Körper besser verfügbar.