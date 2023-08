Das Zürcher Start-up Eggfield entwickelt Alternativen zum Hühnerei aus pflanzlichen Rohstoffen und ohne Zusatzstoffe. Eine der Hauptzutaten im natürlichen Ei-Ersatz von Eggfield ist Aquafaba, also Kochwasser von Hülsenfrüchten – seit dem veganen Boom vielen ein Begriff. «Doch schon zu Kriegszeiten im 20. Jahrhundert wurde es genutzt», sagt Silvan Leibacher, Mitgründer von Eggfield. «Man hat es einfach wieder etwas vergessen.» Das Kochwasser von Hülsenfrüchten ist quasi getränkt mit Eiweiss, das beim Garen austritt. Das Eiweiss und weitere natürliche Inhaltsstoffe verleihen dem Kochwasser ähnliche Koch- und Backeigenschaften, wie sie das Eiweiss vom Hühnerei hat.

Ums Backen ging es bei Eggfield auch ganz zu Beginn. Leibacher gründete 2010 mit seinen Geschwistern Petra und Claudio die Leibacher Biber-Manufaktur. Schnell machten sie sich einen Namen als Hersteller von hochwertigem Gebäck aus regionalen Zutaten. Seit 2013 verzichtet Leibacher aus ökologischen Gründen, wo immer möglich, auf tierische Rohstoffe. Irgendwann kam die Frage auf, ob man für Backwaren nicht auch auf Eier verzichten könnte. «Jedes zweite Ei in der Schweiz wird passiv konsumiert», sagt Leibacher. Nicht als erkennbares Ei, sondern in verarbeiteter Form. Etwa in Teigwaren, Saucen und Backwaren.

Leibachers hielten Ausschau nach einem Ei-Ersatz – und merkten, dass viele Produkte einen erheblichen Anteil an Zusatzstoffen enthalten. Sie begannen, selbst einen Ei-Ersatz zu entwickeln. Doch von der Aquafaba-Idee bis zur Nutzung eines Nebenstroms der Lebensmittelbranche vergingen mehrere Jahre. Heute bezieht Eggfield das Aquafaba unter anderem vom Lebensmittelproduzenten Hilcona in Schaan (FL). Dort fällt es bei der Produktion von Hummus an und landete bislang in der Kanalisation. «Wir mussten den Aufbereitungsprozess von A bis Z definieren und der Frage nachgehen, wie das Wasser gesammelt, transportiert, sauber aufbereitet und weiterverarbeitet wird», so Silvan Leibacher. Unterstützt wird Eggfield von der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften. Das half etwa bei der Prozessdefinition und der Beantragung eines Patents.

Das Produkt von Eggfield wird nur an die Lebensmittelindustrie oder an Gastronomen geliefert. Wer also probieren möchte, wie gut aufbereitetes Kochwasser schmeckt, kann das bei Eggfield-Partnern tun. Allen voran bei Leibacher, wo man heute Amaretti ohne Ei zubereitet.

www.eggfield.com