Es muss im Mutterleib gewesen sein, als ich zum ersten Mal Zucker naschte. Ich erinnere mich nicht daran. Später tauchen schummrige Bruchstücke gierig verschlungener Osterhasen auf.



Dann kam der Hugo. Er arbeitete in der Bäckerei, die am Weg zur Schule vor sich hinduftete. Wir klopften jeden Tag an. «Hugo, häsch Räschtä?» Der Hugo hatte. Mal einen Fetzen süssen Teig, mal eine abverheite Cremeschnitte. Es waren glückliche Zeiten.



Meine Mutter musste stets die Schokolade vor mir verstecken. In wechselnden Chuchichäschtli. Ich fand sie immer. – Ich war erfolgreich angefixt.



Die Kalorien steckte ich weg, solange ich im Wachstum war. Doch dann wuchs nur noch der Bauch. Ich kippte Mayonnaise aus dem Speiseplan, die ich eimerweise verschlungen hatte. Das fiel schwer. Ich wurde trotzdem schwerer.