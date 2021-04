Immerhin zehn Franken

Die Richterin wies die Kesb an, sich «möglichst zügig» zu Hellers Vorschlägen zu äussern und das Ganze «zeitnah» zum Abschluss zu bringen. Das fruchtete. «Heute bekomme ich mit zehn Franken pro Nacht immerhin dreimal so viel mit der ersten Vertragsversion», sagt Heller. Viel ist das nicht: In drei Nächten erhält sie so viel wie eine Putzkraft in einer Stunde.