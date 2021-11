Die Kesb kann eine Person in einer geeigneten Einrichtung unterbringen, wenn sie an einer psychischen Störung oder geistigen Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist. Auch gegen den Willen der Person. Voraussetzung ist, dass die Behandlung nicht mit einer weniger einschneidenden Massnahme erfolgen kann, etwa mit einer ambulanten Psychotherapie. Die Kesb darf eine fürsorgerische Unterbringung (FU) für maximal sechs Monate aussprechen. Auch Ärztinnen und Ärzte dürfen eine gefährdete Person per FU in eine geeignete Einrichtung einweisen – aber nur für maximal sechs Wochen.