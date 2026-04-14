Der sechzehnjährige Jerry ist auf der Suche nach einer Lehrstelle. Das gestaltet sich allerdings deutlich schwieriger als bei anderen Jugendlichen. Denn Jerry, den wir wie alle Beteiligten anonymisiert haben, hat Entwicklungsdefizite und einen tiefen IQ.
Bis im Herbst 2025 unterstützte die IV den Jungen bei der Lehrstellensuche mit einem Jobcoach. Inzwischen ist er auf sich gestellt. Seine Mutter weigerte sich, die Auflagen der IV zu erfüllen – worauf Jerry jeden Anspruch auf Hilfe verlor.
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