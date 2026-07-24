Keine Frage: Was für ein Kind das Beste ist und wie es erzogen werden soll, müssen alle Eltern für sich selbst definieren. Da sich einem in der Kindererziehung oft Fragen stellen und auch mal Unsicherheiten auftauchen können, schauen wir jedoch immer wieder mal nach links und rechts und beobachten, wie andere Eltern mit ihren Kindern umgehen. Teilweise entdecken wir dabei Dinge, die wir gerne übernehmen möchten, teilweise staunen wir über Erziehungsansätze, die uns völlig fremd sind. Letzteres dürfte passieren, wenn sich eine Crunchy- und eine Silky-Mom begegnen. Die beiden Mütter-Typen sind nämlich völlig verschieden.