Helikopter-Eltern, die sofort zur Stelle sind, wenn ihrem Kind Gefahr droht, kennen wir alle. Auch die Rasenmäher-Eltern, die voreilig alles aus dem Weg räumen, das ihrem Kind Probleme bereiten könnte, sind vielen ein Begriff. Etwas weniger bekannt ist der Stereotyp der U-Boot-Eltern. Sie bleiben lange im Hintergrund, fahren aber insbesondere bei schulischen Problemen – etwa wenn das Kind nicht fürs Gymnasium vorgeschlagen wird – schwere Geschütze auf und schalten rasch den Anwalt ein. Mittlerweile wurden schon unzählige solcher Elterntypen definiert. Einer der neuesten sind die Koala-Eltern.