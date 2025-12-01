Körperliche Gewalt hinterlässt Spuren, wie kann man emotionale Vernachlässigung erkennen?

Kinder zeigen Rückzug, Wut, Frustration oder entwickeln körperliche oder psychische Symptome. Grundsätzlich merkt man: Das Kind ist nicht im Gleichgewicht. Natürlich kommen solche Phasen in jeder Familie vor – wichtig ist, dass man sie nicht einfach stehenlässt, sondern das eigene Verhalten und die Gesamtsituation immer wieder reflektiert. Was hat das mit mir zu tun? Kann ich verstehen, was im Kind vorgeht? Kann ich mich anders verhalten? Dann versucht man gegenzusteuern, in Kontakt zu kommen, mehr Zuwendung zu geben. Sich als Eltern zu hinterfragen, ist ein wichtiger Schutzfaktor gegen emotionale Vernachlässigung.