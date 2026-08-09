3. «Du musst nicht weinen.»

Keine Mutter und kein Vater sieht es gerne, wenn das eigene Kind weint. Manchmal sollte das aber ausgehalten werden. Zum Beispiel in dem Fall, wenn von den Eltern aufgestellte Regeln zu den Tränen führen. Dem Kind ist wenig geholfen, wenn man sich jedes Mal erweichen lässt und es trotz anders lautender Regel kurz vor dem Znacht doch noch eine Süssigkeit gibt. Das Weinen hat dann zwar ein Ende, aber das Kind wird so kaum lernen, Regeln zu befolgen.