Nach einer Operation verschlechterte sich der Zustand von Sandra Meiers Hund mitten in der Nacht drastisch. Das Tier brauchte dringend Hilfe – doch das erwies sich als unerwartet kompliziert. «Es war Sonntagnacht, und entsprechend hatte kein Tierarzt mehr offen», erzählt Sandra Meier, die in Wirklichkeit anders heisst. Sie kontaktierte die Tierklinik in Bern, die ihr eine lokale Notrufnummer für Tiernotfälle gab – eine 0900-Nummer für das Oberwallis.