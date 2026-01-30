Die Konkurrenten

Wenn Kinder zur Welt kommen, bedeutet das für alle Beteiligten einen Rollenwechsel: Die bisherigen Kinder werden zu Eltern, die Eltern werden zu Grosseltern. Und davon gibt es (im besten Fall) plötzlich zwei Paare. Dass sie nun eine Rolle nicht mehr alleine ausfüllen, sondern sie quasi teilen müssen – mit der anderen Grossmutter oder dem anderen Grossvater – ist nicht für alle Grosis und Grosspapis leicht wegzustecken. Es kann sein, dass sie in eine Art Konkurrenz treten und den Eltern Vorwürfe machen, weil sie sich in ihrer Beziehung zu den Enkelkindern benachteiligt fühlen. Oder, für viele Eltern fast noch schlimmer: Sie versuchen, sich die Liebe der Kinder durch allzu verwöhnendes Verhalten zu sichern.