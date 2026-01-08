Sie bricht ab, hält kurz inne, wischt sich eine Strähne ihrer dunklen Haare aus dem Gesicht. Die zwei Sätze fallen gegen Ende eines langen Gesprächs mit dem Beobachter. Es ist der einzige Moment, in dem sie emotional wird, ihre Erschöpfung sichtbar wird. Zuvor erzählte die 48-Jährige aus der Zürcher Agglomeration nüchtern, schnell, präzis. Doch stets ist förmlich greifbar: «Diese Geschichte», so nennt sie es, vereinnahmt Schmid gänzlich.