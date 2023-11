Klinikaufenthalt und ambulante Therapie

Sandra Müller nahm den Rat ihres Arztes an und entschied sich für einen Klinikaufenthalt. «In der ersten Woche hatte ich enormen emotionalen Stress, weil ich alles in Frage gestellt habe. In der zweiten Woche wurde ich dann richtig müde. Ich glaube, das war die ganze Erschöpfung, die sich aufgebaut hatte, weil ich bis an meine Grenze funktioniert habe.»