1. Die Route

Sie sollte den Fähigkeiten des schwächsten Glieds in der Wandertruppe angepasst sein. Während Erwachsene oft den Gipfel als Ziel der Wanderung sehen, sind Hütten, Höhlen, Seen und Ähnliches für Kinder viel interessanter. Verschiedene spezialisierte Websites bieten Infos zu Kinderwanderwegen, auch im nahen Ausland. In der Region Bern gibt es saisongerecht sogar einen Osterwanderweg, bei dem virtuelle Eier gesucht werden müssen (siehe Quellen).