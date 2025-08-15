2. Der Zeitfaktor

Damit es den Kleinen nicht verleidet, genügend Pausen zum Beobachten und Entdecken einberechnen. Kinder sind neugierig, deshalb dauert mit ihnen vieles länger, auch eine Wanderung. Also lieber zu viel Zeit einplanen als zu wenig, vor allem wenn man mit dem ÖV unterwegs ist. Der Stress, womöglich den letzten Bus zu verpassen, kann die ganze Wanderung ruinieren.