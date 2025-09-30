Corinne Strebel ist Leiterin des Beobachter-Beratungszentrums. Die 50-jährige Sozialarbeiterin ist spezialisiert auf die Bereiche Schule, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, Familienrecht sowie Sozialhilfe. Zudem ist sie Autorin mehrerer Ratgeberbücher.

Pascal Regli ist Geschäftsleiter des Vereins Fussverkehr Schweiz. Der 61-Jährige ist Verkehrsplaner und diplomierter Geograf.