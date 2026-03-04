Diese Sichtweise teilt auch Lulzana Musliu von Pro Juventute. Sollte ein Kind über längere Zeit nicht bereit sein, den Schulweg selbstständig zu bewältigen, rät sie zu einer schrittweisen Ablösung: «Eltern von Kindern, die sich den ganzen Weg noch nicht zutrauen, können versuchen, in kleinen Schritten immer mehr Verantwortung zu übergeben. Zuerst kann man die Kinder vielleicht nur den Weg über den Schulhausplatz allein gehen lassen, dann immer wieder ein Stück dazu nehmen und die Erfolge gebührend wertschätzen.»