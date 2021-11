Dass sich Paare mit den Jahren optisch angleichen, beschäftigte den Sozialpsychologen Robert Zajonc von der Universität Michigan während 30 Jahren. Oft haben sie Falten und Furchen am gleichen Fleck – Zajonc erklärte es damit, dass sie in all den Jahren ähnlich häufig die gleichen Gesichtsmuskeln anspannen, wenn sie lächeln, die Augen verengen, den Mund zusammenkneifen.