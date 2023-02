Der Weg aus dem Schmerz

Was unsichtbar ist, muss zuerst greifbar gemacht werden. Das braucht Geschick und Zuwendung. Wenn Menschen mit seelischen Wunden bei mir in der Praxis sitzen, machen wir deshalb zuerst eine Bestandsaufnahme: Was ist passiert? Was tut weh? Wie zeigt sich der Schmerz in Geist und Körper? In welcher persönlichen Geschichte ist das Leiden verwurzelt?