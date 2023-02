Ich glaube nicht, dass ein Druck erlebt wird, wenn man einen Weg gefunden hat, wie man in der Auseinandersetzung bleiben und zu konsensualen Lösungen kommen kann. Die Beziehung kann dann als etwas Wohlwollendes und Gewinnbringendes erlebt werden. Ganz unabhängig von der Beziehungsform ist es auch in monogamen Beziehungen möglich, einen solchen Dialog miteinander und die Auseinandersetzung mit der innigen Gefühlswelt zu haben. Ein Druck ist es in beiden Beziehungsformen dann, wenn dieser Dialog nicht wohlwollend und respektvoll stattfindet, sondern strittig. Die Gründe für eine Trennung Trennung Getrennte Wege, gemeinsames Ziel sind in beiden Beziehungsformen ähnlich.