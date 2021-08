Vor allem verunsicherte Eltern tun sich damit schwer. Sie erleben jeden Missmut ihres Kindes als Appell, alles zu tun, damit das Kind wieder zufrieden ist Erziehung So macht man Kinder glücklich . Sie glauben, ein zufriedenes Kind zeigt: Ihr Eltern macht es richtig, Ihr seid kompetent! Hier droht ein hektischer und kräftezehrender Kreislauf, die Eltern sind gefangen darin, die kindlichen Launen zu befriedigen. Jedes Quengeln Erziehung Quengelnde Quälgeister scheint bedeutsam und muss bearbeitet und gelöst werden. Nicht mehr die Erwachsenen bewerten, was nötig und was wichtig ist. Stattdessen suchen sie Sicherheit beim Kind. Was möchtest denn du? Wie fühlst du dich? Ist es okay so?