Grosses Entsetzen

Das Ganze endete jäh, als Tante Inge, die Erzieherin, uns «erwischte» und uns aufgebracht und fassungslos zur Rede stellte. Was uns einfalle, ob wir uns nicht schämen würden, wie wir nur so böse und unanständig sein könnten … Wir waren vier Jahre alt und blieben verstört, beschämt und zutiefst verunsichert zurück. Hannah und Christoph versuchten uns zu trösten, aber wir verloren ein Stück weit unsere Unbefangenheit ihnen und auch uns selbst gegenüber. Eine Erinnerung, die in mir noch sehr lebendig ist. Was für ein verhängnisvolles Missverständnis!



Was hätten wir gebraucht damals?



Das, was Kinder auch heute brauchen.