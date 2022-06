Eine grosse Hochzeit in Weiss mit allem Drum und Dran kostet schnell einmal drei bis vier Monatslöhne. Um einen Überblick über die anfallenden Kosten zu erhalten, stellt man am besten einen Budgetplan auf. Ein solcher lässt sich auch bequem online erstellen.



Natürlich kann man die Feier auch in bescheidenerem Rahmen halten. Nur schon der erste Kuss nach dem Standesamt kann die Schmetterlinge im Bauch derart tanzen lassen, dass es für eine nachhaltige Erinnerung kein riesiges Budget braucht. Man könnte die eigene Wohnung mit Gästen füllen, ganz nach dem Motto: Je weniger Platz, umso ausgelassener die Stimmung.