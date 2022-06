Verlobungsgeschenke Trennung Bekomme ich den Ring zurück? sind im Übrigen nur auf Verlangen und falls noch vorhanden zurückzugeben. Wer das Geschenk allerdings verkauft hat, muss den Gewinn abliefern. Hat eine der verlobten Personen wegen der geplanten Hochzeit bereits Auslagen gehabt, kann vom Ex-Verlobten respektive der Ex-Verlobten ein angemessener Beitrag verlangt werden. Was angemessen ist, hängt von den Umständen, vor allem von der finanziellen Leistungskraft ab. Kein Anspruch besteht jedoch in krassen Ausnahmefällen, wenn eine Kostenbeteiligung unbillig wäre: Würde der Mann zum Beispiel in flagranti mit der besten Freundin der Verlobten im Bett erwischt, müsste er seine Auslagen allein tragen.



Der Anspruch auf Rückgabe der Verlobungsgeschenke und auf Beteiligung an den unnützen Auslagen verjährt rasch: innert eines Jahres ab Auflösung des Verlöbnisses.