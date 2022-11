«Ich habe die Pflegelaufbahn als Quereinsteiger eingeschlagen, nachdem ich 35 Jahre in einer Firma tätig war, zuletzt als Leiter Logistik. Damals war mein Göttikind schwer erkrankt, und ich begleitete das Mädchen und seine Familie bis zu seinem Tod. Dieses traurige Erlebnis hat mir den Anstoss für den Pflegeberuf gegeben. Nach der dreijährigen Ausbildung zum diplomierten Pflegefachmann HF mit Fallverantwortung bei der Spitex verdiene ich so wenig wie in der Firma vor 20 Jahren. Aber das stört mich nicht, der Beruf gibt mir so viel Wertschätzung, das macht vieles wett. Ich stehe jeden Morgen motiviert auf, die Sinnkrise habe ich hinter mir. Es tut so gut, wenn ich zum Beispiel an einem Feiertag meinen Einsatz beende und die Klientin sich herzlich bedankt, obwohl ich nur meinen Job gemacht habe. Als Mann bin ich in der Pflege immer noch eine Ausnahme. Dabei wünschen sich doch auch viele Männer einen Beruf, in dem sie anderen Menschen helfen können.»