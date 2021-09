In dieser Phase befinden sich auch Sabine Rübin, 54, und Manuel Nater, 60: Ihre Kinder zogen letztes Jahr, zumindest einmal für die Dauer der Studienzeit, aus dem elterlichen Nest in Winterthur aus: Sohn Noah, 24, zügelte im Juni nach Utrecht (NL) und vier Monate später Tochter Yaël, 22, nach Chur. «Vor allem der Auszug von Noah ist uns eingefahren – weil er so weit wegging», sagt Sabine. Natürlich sei der Schritt absehbar gewesen, und er sei ja auch völlig logisch und richtig. «Als dann der Zug mit Noah aus dem Bahnhof fuhr, war bei uns aber trotzdem viel Wehmut mit dabei», erzählt Manuel.