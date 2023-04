In vielen Kantonen sind Frühlingsferien, in anderen stehen sie kurz bevor. Ob auf Reisen oder daheim: Gesellschaftsspiele «Kampf gegen das Bünzlitum» & Co. Gesellschaftsspiele boomen wie nie gehen immer. Warum sie so wichtig sind für die Entfaltung von Kindern, sagt Entwicklungspsychologin Natascha Helbling, die an der Universität Zürich zu sozialen Normen und Kultur forscht.